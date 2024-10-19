На Херсонщині внаслідок російських ударів поранені дев'ятеро людей
Київ • УНН
За добу російські війська обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області. Пошкоджено освітні та медичні заклади, житлові будинки, автомобілі. Дев'ятеро мирних жителів отримали поранення.
За минулу добу у Херсонській області, 18 жовтня, внаслідок російських ударів дев'ятеро людей зазнали поранень.Про це повідомляє голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін, пише УНН.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Берислав, Білозерка, Комишани, Станіслав, Садове, Микільське, Одрадокам'янка, Осокорівка, Олександрівка, Нововоронцовка, Золота Балка, Мала Сейдеменуха, Ольгівка та місто Херсон,
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Зазначається, що російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили автівку "швидкої", автобус та приватні автомобілі.
Через російську агресію 9 людей дістали поранення.
Війська рф завдали 243 удари по 7 населених пунктах Запоріжжя19.10.24, 07:45 • 35119 переглядiв