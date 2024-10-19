На Херсонщине в результате российских ударов ранены девять человек

За минувшие сутки в Херсонской области, 18 октября, в результате российских ударов девять человек получили ранения, об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Зеленовка, Берислав, Белозерка, Камышаны, Станислав, Садовое, Никольское, Одрадокаменка, Осокоровка, Александровка, Нововоронцовка, Золотая Балка, Малая Сейдеменуха, Ольговка и город Херсон, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что российские военные попали в образовательное и медицинское учреждения, админздание; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 3 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты повредили машину «скорой», автобус и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения.

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