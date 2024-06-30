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На Херсонщині внаслідок авіаударів росіян є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 26074 перегляди

Одна людина загинула і ще семеро отримали поранення в Херсонській області в результаті російських авіаударів і обстрілів населених пунктів у Херсонському та Бериславському районах.

На Херсонщині внаслідок авіаударів росіян є загиблий та поранені

На світанку армія рф завдала авіаційного удару 10 керованими бомбами по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів. Зранку росіяни атакували Берислав із безпілотника. Внаслідок ворожих атак є загиблий та семеро поранених. Про це у неділю повідомила Нацполіція, передає УНН. 

Деталі 

Як повідомляється, в результаті ворожих влучань у Наддніпрянському пошкоджено 6 багатоповерхових будинків та дитячий садок, поранення отримали п’ятеро людей. У двох жінок 78, 57 та чоловіка 86 років медики діагностували уламкові поранення рук і ніг, гематоми, гостру реакцію на стрес та надали допомогу потерпілим на місці. А 42-річного чоловіка зі струсом головного мозку, забійною рваною раною голови та 54-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та акубаротравмою госпіталізували.

Також зранку росіяни атакували Берислав із безпілотника. Внаслідок скиду ворожого боєприпасу поранення несумісні з життям отримав 30-річний чоловік.

Дронами типу "FPV" російські військові атакували Нововоронцовку та Станіслав, у результаті вибухів пошкоджено житловий будинок, автомобіль та магазин квітів.

Вдень війська рф з артилерії обстріляли й Комишани, поранення зазнала 63-річна жінка. В неї медики діагностували контузію, вогнепальне осколкове поранення.

Також у результаті ворожого обстрілу Козацького постраждала 77-річна жінка, яка в цей час випасала худобу в полі, у неї численні мінно-вибухові травми та вогнепальне осколкове поранення шиї, жінку доправили до лікарні.

Ракетний обстріл Вільнянська: 75 людей звернулися із заявами про пошкодження чи знищення майна 30.06.24, 13:33 • 23761 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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