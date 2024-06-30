На рассвете армия рф нанесла авиационный удар 10 управляемыми бомбами по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. Утром россияне атаковали Берислав с беспилотника. В результате вражеских атак есть погибший и семеро раненых. Об этом в воскресенье сообщила Нацполиция, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в результате вражеских попаданий в Надднепрянском повреждены 6 многоэтажных домов и детский сад, ранения получили пять человек. У двух женщин 78, 57 и мужчины 86 лет медики диагностировали осколочные ранения рук и ног, гематомы, острую реакцию на стресс и оказали помощь пострадавшим на месте. А 42-летнего мужчину с сотрясением головного мозга, убойной рваной раной головы и 54-летнюю женщину с минно-взрывной травмой и акубаротравмой госпитализировали.

Также утром россияне атаковали Берислав с беспилотника. В результате сброса вражеского боеприпаса ранения несовместимые с жизнью получил 30-летний мужчина.

Дронами типа "FPV" российские военные атаковали Нововоронцовку и Станислав, в результате взрывов повреждены жилой дом, автомобиль и магазин цветов.

Днем войска рф из артиллерии обстреляли и Камышаны, ранения получила 63-летняя женщина. У нее медики диагностировали контузию, огнестрельное осколочное ранение.

Также в результате вражеского обстрела Казацкого пострадала 77-летняя женщина, которая в это время выпасала скот в поле, у нее многочисленные минно-взрывные травмы и огнестрельное осколочное ранение шеи, женщину доставили в больницу.

Ракетный обстрел Вольнянска: 75 человек обратились с заявлениями о повреждении или уничтожении имущества