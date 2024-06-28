На Херсонщині через ворожі атаки виникло 15 пожеж - ДСНС
Київ • УНН
15 пожеж виникло на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів, пошкоджено житлові будинки, квартири, господарські споруди та транспортні засоби.
Протягом доби через ворожі атаки по Херсонщині виникло 15 пожеж. Горіли житлові будинки, квартири в багатоквартирному будинку, господарчі споруди. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.
Горіли 3 житлові будинки, 2 квартири в багатоквартирному будинку, 2 господарчі споруди, автомобіль та нежитлова будівля,
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Зазначається, що ліквідація майже всіх пожеж ускладнювалася повторними обстрілами та запусками БПЛА з вибухівкою. Попри це, вогонь вдалось приборкати.
Також повідомляється, що через ворожі обстріли рятувальники 9 разів виїжджали гасити пожежі в екосистемах – горіли сухостої, стерня та поле пшениці, загальною площею 35,87 га.
Нагадаємо
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, пошкодивши 17 приватних будинків, об'єкт критичної інфраструктури, заклад громадського харчування, магазини, майстерню, карету швидкої допомоги та приватні автомобілі, внаслідок чого шість осіб отримали поранення.