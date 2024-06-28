В течение суток из-за вражеских атак по Херсонщине возникло 15 пожаров. Горели жилые дома, квартиры в многоквартирном доме, хозяйственные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Горели 3 жилых дома, 2 квартиры в многоквартирном доме, 2 хозяйственные постройки, автомобиль и нежилое здание, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ликвидация почти всех пожаров осложнялась повторными обстрелами и запусками БПЛА со взрывчаткой. Несмотря на это, огонь удалось обуздать.

Также сообщается, что из-за вражеских обстрелов спасатели 9 раз выезжали тушить пожары в экосистемах - горели сухостой, стерня и поле пшеницы, общей площадью 35,87 га.

Напомним

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив 17 частных домов, объект критической инфраструктуры, заведение общественного питания, магазины, мастерскую, карету скорой помощи и частные автомобили, в результате чего шесть человек получили ранения.