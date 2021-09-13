На Херсонщині зафіксували лише 13 нових випадки коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На Херсонщині за 12 вересня зафіксовано 13 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 1 284 людини. Про це повідомили на сторінці Херсонської ОДА у Facebook, передає УНН.
Цитата
"За останню добу проведено 421 ПЛР-дослідження та 33 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 460 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 13 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 5 жінок та 8 чоловіків", - йдеться у повідомленні.
Деталі
"Стан хворих задовільний, 12 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 1 особу. Також маємо 88 одужань", - повідомили в ОДА.
"Тож наразі в області 38 842 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
- 36 020 людей побороли недуг;
- 1 538 людей інфіковані COVID-19;
- 1 284 людини померли", - наводиться заключна статистика регіону.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 316 619 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 54 342 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.