На Херсонщине зафиксировали лишь 13 новых случая коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На Херсонщине за 12 сентября зафиксировано 13 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Всего в области с начала пандемии умерло 1284 человека. Об этом сообщили на странице Херсонской ОГА в Facebook, передает УНН.
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"За последние сутки проведено 421 ПЦР-исследования и 33 исследования методом ИФА на выявление коронавируса, а также 460 исследований экспресс-тестами для определения антигена коронавируса SARS-CoV-2. Зафиксировано 13 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из которых 5 женщин и 8 мужчин", - говорится в сообщении.
Детали
"Состояние больных удовлетворительное, 12 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения госпитализированы 1 человек. Также есть 88 выздоровлений", - сообщили в ОГА.
"Поэтому сейчас в области 38 842 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
- 36 020 человек победили недуг;
- 1538 человек инфицированы COVID-19;
- 1284 человека умерли", - приводится заключительная статистика региона.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 316 619 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 342 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.