На Херсонщині зафіксували 81 новий випадок коронавірусу за добу

Цитата

“За останню добу проведено 672 ПЛР-дослідження, 237 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1344 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 81 новий лабораторно підтверджений випадок захворювання на COVID-19, з яких 42 жінки та 39 чоловіків. Серед них 6 дітей”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “65 осіб перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 16 осіб”.

Додається, що за добу померли дев’ять осіб, коли одужало 93 людини.

“Тож наразі в області 41 460 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них:

— 37 122 людини побороли недуг;

— 2989 людей інфіковані COVID-19;

— 1 349 людей померли”, — резюмували в ОДА.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 395 404 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 720 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.