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На Харківщині жінка тримала у будинку дев'ять собак, одну з них на пів року закрила у погребі

Київ • УНН

 • 904 перегляди

У Харківській області з будинку жінки з ознаками психічного розладу вилучили дев'ятьох собак, одну з яких дістали з підвалу. В оселі знайшли рештки котів, що може свідчити про годування ними собак. Господарка добровільно передала собак до притулку, де вони проходять обстеження та готуються до пошуку нових родин.

На Харківщині жінка тримала у будинку дев'ять собак, одну з них на пів року закрила у погребі

На Харківщині з будинку жінки з ознаками психічного розладу вилучили дев’ятьох собак. Одну тварину дістали з підвалу. Про це УНН повідомляє з посиланням на КП "Центр поводження з тваринами".

Деталі

Повідомляється, що на гарячу лінію відділу захисту тварин від жорстокого поводження надійшло два повідомлення про ймовірне знущання над тваринами. Інспектор Центру перевірив отримані заяви.

Фахівці з порятунку тварин зафіксували кричущий випадок недбалого утримання собак. Особливо шокуючими стали виявлені у будинку рештки котів. З огляду на моторошну знахідку, фахівці припускають, що власниця будинку годувала собак цими тваринами.

За словами сусідів, мешканка будинку віком приблизно 30–35 років проживає одна, має психічні розлади. Оселя перебувала у вкрай занедбаному стані: відсутнє водо-, газо- та електропостачання, приміщення захаращене побутовим та вуличним сміттям.

У помешканні виявлено дев’ять собак, двоє дорослих і семеро цуценят. Ще одну собаку, знесилену стару вівчарку, виявили вологому підвалі площею лише два квадратні метри на глибині близько трьох метрів. За словами жінки, тварина перебувала там понад пів року.

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Працівники Центу викликали до будинку поліцію, собак забрали до притулку. Господарка добровільно передала собак.

Наразі всі тварини перебувають у притулку, де проходять медичне обстеження та лікування. Згодом їх вакцинують, стерилізують і шукатимуть для них нові родини.

Рекордні 386 справ за жорстокість до тварин порушено цього року: їх побільшало майже вчетверо20.06.25, 10:34 • 2360 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

Суспільство
Харківська область
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