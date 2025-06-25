На Харківщині жінка тримала у будинку дев'ять собак, одну з них на пів року закрила у погребі
Київ • УНН
У Харківській області з будинку жінки з ознаками психічного розладу вилучили дев'ятьох собак, одну з яких дістали з підвалу. В оселі знайшли рештки котів, що може свідчити про годування ними собак. Господарка добровільно передала собак до притулку, де вони проходять обстеження та готуються до пошуку нових родин.
На Харківщині з будинку жінки з ознаками психічного розладу вилучили дев’ятьох собак. Одну тварину дістали з підвалу. Про це УНН повідомляє з посиланням на КП "Центр поводження з тваринами".
Деталі
Повідомляється, що на гарячу лінію відділу захисту тварин від жорстокого поводження надійшло два повідомлення про ймовірне знущання над тваринами. Інспектор Центру перевірив отримані заяви.
Фахівці з порятунку тварин зафіксували кричущий випадок недбалого утримання собак. Особливо шокуючими стали виявлені у будинку рештки котів. З огляду на моторошну знахідку, фахівці припускають, що власниця будинку годувала собак цими тваринами.
За словами сусідів, мешканка будинку віком приблизно 30–35 років проживає одна, має психічні розлади. Оселя перебувала у вкрай занедбаному стані: відсутнє водо-, газо- та електропостачання, приміщення захаращене побутовим та вуличним сміттям.
У помешканні виявлено дев’ять собак, двоє дорослих і семеро цуценят. Ще одну собаку, знесилену стару вівчарку, виявили вологому підвалі площею лише два квадратні метри на глибині близько трьох метрів. За словами жінки, тварина перебувала там понад пів року.
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Працівники Центу викликали до будинку поліцію, собак забрали до притулку. Господарка добровільно передала собак.
Наразі всі тварини перебувають у притулку, де проходять медичне обстеження та лікування. Згодом їх вакцинують, стерилізують і шукатимуть для них нові родини.
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