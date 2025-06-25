На Харківщині жінка тримала у будинку дев'ять собак, одну з них на пів року закрила у погребі

На Харківщині з будинку жінки з ознаками психічного розладу вилучили дев’ятьох собак. Одну тварину дістали з підвалу. Про це УНН повідомляє з посиланням на КП "Центр поводження з тваринами".

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Повідомляється, що на гарячу лінію відділу захисту тварин від жорстокого поводження надійшло два повідомлення про ймовірне знущання над тваринами. Інспектор Центру перевірив отримані заяви.

Фахівці з порятунку тварин зафіксували кричущий випадок недбалого утримання собак. Особливо шокуючими стали виявлені у будинку рештки котів. З огляду на моторошну знахідку, фахівці припускають, що власниця будинку годувала собак цими тваринами.

За словами сусідів, мешканка будинку віком приблизно 30–35 років проживає одна, має психічні розлади. Оселя перебувала у вкрай занедбаному стані: відсутнє водо-, газо- та електропостачання, приміщення захаращене побутовим та вуличним сміттям.

У помешканні виявлено дев’ять собак, двоє дорослих і семеро цуценят. Ще одну собаку, знесилену стару вівчарку, виявили вологому підвалі площею лише два квадратні метри на глибині близько трьох метрів. За словами жінки, тварина перебувала там понад пів року.

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Працівники Центу викликали до будинку поліцію, собак забрали до притулку. Господарка добровільно передала собак.

Наразі всі тварини перебувають у притулку, де проходять медичне обстеження та лікування. Згодом їх вакцинують, стерилізують і шукатимуть для них нові родини.

Рекордні 386 справ за жорстокість до тварин порушено цього року: їх побільшало майже вчетверо