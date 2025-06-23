На Франківщині поліція розшукує зловмисника, який розстріляв коня на пасовищі

Поліція Івано-Франківської області шукає зловмисника, який розстріляв з вогнепальної зброї коня поблизу села Зелена на Надвірнянщині. Тварину знайшли загиблою на пасовищі. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Івано-Франківської області.

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Повідомляється, що 21 червня близько 20:12 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з лісових масивів Івано-Франківської області, виявили мертвого коня з вогнепальним пораненням.

Оперативники встановили, що невідома особа 20 або 21 червня вистрелила з гладкоствольної рушниці по коню, який пасся біля села. Тварина загинула на місці.

За цим фактом розпочато перевірку. Поліцейські вживають заходів для встановлення особи, причетної до правопорушення. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

У поліції нагадали, що жорстоке поводження з тваринами - це злочин. У разі виявлення подібних випадків негайно повідомляйте на лінію 102.