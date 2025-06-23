На Франковщине полиция разыскивает злоумышленника, который расстрелял коня на пастбище

Полиция Ивано-Франковской области ищет злоумышленника, расстрелявшего из огнестрельного оружия коня вблизи села Зеленая на Надворнянщине. Животное нашли погибшим на пастбище. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.

Детали

Сообщается, что 21 июня около 20:12 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из лесных массивов Ивано-Франковской области, обнаружили мертвого коня с огнестрельным ранением.

Оперативники установили, что неизвестное лицо 20 или 21 июня выстрелило из гладкоствольного ружья по коню, который пасся возле села. Животное погибло на месте.

По данному факту начата проверка. Полицейские принимают меры для установления лица, причастного к правонарушению. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

В полиции напомнили, что жестокое обращение с животными - это преступление. В случае выявления подобных случаев немедленно сообщайте на линию 102.