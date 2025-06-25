В Харьковской области женщина держала в доме девять собак, одну из них на полгода закрыла в погребе

В Харьковской области из дома женщины с признаками психического расстройства изъяли девять собак. Одно животное достали из подвала. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КП "Центр обращения с животными".

Детали

Сообщается, что на горячую линию отдела защиты животных от жестокого обращения поступило два сообщения о вероятном издевательстве над животными. Инспектор Центра проверил полученные заявления.

Специалисты по спасению животных зафиксировали вопиющий случай небрежного содержания собак.

Особенно шокирующими стали обнаруженные в доме останки кошек. Учитывая жуткую находку, специалисты предполагают, что владелица дома кормила собак этими животными.

По словам соседей, жительница дома в возрасте примерно 30–35 лет проживает одна, имеет психические расстройства. Дом находился в крайне запущенном состоянии: отсутствует водо-, газо- и электроснабжение, помещение захламлено бытовым и уличным мусором.

В помещении обнаружено девять собак, двое взрослых и семеро щенков. Еще одну собаку, обессиленную старую овчарку, обнаружили во влажном подвале площадью всего два квадратных метра на глубине около трех метров. По словам женщины, животное находилось там более полугода.

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Работники Цента вызвали в дом полицию, собак забрали в приют. Хозяйка добровольно передала собак.

Сейчас все животные находятся в приюте, где проходят медицинское обследование и лечение. Впоследствии их вакцинируют, стерилизуют и будут искать для них новые семьи.

Рекордные 386 дел о жестоком обращении с животными возбуждено в этом году: их стало почти в четыре раза больше