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В одному із районів Харківщини вперше з початку війни стартувало змішане навчання: скільки дітей пішли до школи

В одному із районів Харківщини вперше з початку війни стартувало змішане навчання: скільки дітей пішли до школи

Київ • УНН

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У Красноградському районі Харківщини розпочалося навчання у змішаному форматі. Два дитсадки та 12 шкіл відкрилися для понад 2 тисяч учнів, а громади можуть самостійно вирішувати формат навчання.

На Харківщині в Красноградському районі вперше з початку вторгнення рф стартувало навчання в школах у змішаному форматі. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН із посиланням на ОВА. 

Вперше з початку повномасштабного вторгнення діти побачили своїх вчителів та однокласників не з екранів планшетів. Сьогодні запрацювали два заклади дошкільної освіти, у яких навчатиметься 125 дітей. А також 12 закладів загальної середньої освіти, де більше 2 тисяч учнів. Заявки від батьків ще продовжують надходити. Навчальні заклади забезпечені шкільними автобусами для підвезення учнів

- розповів Синєгубов.

Згідно рішення Ради оборони громади Красноградського району можуть самостійно ухвалювати рішення про формат навчання.

Разом із тим в інших районах Харківщини, за словами Синєгубова, будуються ще 6 захисних споруд. Додаткові 2,1 мільярда гривень державної субвенції спрямовуємо на 23 захисні споруди, які розташовані у 19 громадах Харківщини. З них 300 млн - передані на місто Харків, додав голова ОВА. 

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Нагадаємо

У Харківській області органам місцевого самоврядування лише одного району - Красноградського - дозволили самостійно ухвалювати рішення про форму навчання школярів. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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