В одному із районів Харківщини вперше з початку війни стартувало змішане навчання: скільки дітей пішли до школи
Київ • УНН
У Красноградському районі Харківщини розпочалося навчання у змішаному форматі. Два дитсадки та 12 шкіл відкрилися для понад 2 тисяч учнів, а громади можуть самостійно вирішувати формат навчання.
На Харківщині в Красноградському районі вперше з початку вторгнення рф стартувало навчання в школах у змішаному форматі. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН із посиланням на ОВА.
Вперше з початку повномасштабного вторгнення діти побачили своїх вчителів та однокласників не з екранів планшетів. Сьогодні запрацювали два заклади дошкільної освіти, у яких навчатиметься 125 дітей. А також 12 закладів загальної середньої освіти, де більше 2 тисяч учнів. Заявки від батьків ще продовжують надходити. Навчальні заклади забезпечені шкільними автобусами для підвезення учнів
Згідно рішення Ради оборони громади Красноградського району можуть самостійно ухвалювати рішення про формат навчання.
Разом із тим в інших районах Харківщини, за словами Синєгубова, будуються ще 6 захисних споруд. Додаткові 2,1 мільярда гривень державної субвенції спрямовуємо на 23 захисні споруди, які розташовані у 19 громадах Харківщини. З них 300 млн - передані на місто Харків, додав голова ОВА.
Нагадаємо
У Харківській області органам місцевого самоврядування лише одного району - Красноградського - дозволили самостійно ухвалювати рішення про форму навчання школярів.