В одному із районів Харківщини вперше з початку війни стартувало змішане навчання: скільки дітей пішли до школи

На Харківщині в Красноградському районі вперше з початку вторгнення рф стартувало навчання в школах у змішаному форматі. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає УНН із посиланням на ОВА.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення діти побачили своїх вчителів та однокласників не з екранів планшетів. Сьогодні запрацювали два заклади дошкільної освіти, у яких навчатиметься 125 дітей. А також 12 закладів загальної середньої освіти, де більше 2 тисяч учнів. Заявки від батьків ще продовжують надходити. Навчальні заклади забезпечені шкільними автобусами для підвезення учнів