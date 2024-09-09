В одном из районов Харьковщины впервые с начала войны стартовало смешанное обучение: сколько детей пошли в школу

На Харьковщине в Красноградском районе впервые с начала вторжения рф стартовало обучение в школах в смешанном формате. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН со ссылкой на ОВА.

Впервые с начала полномасштабного вторжения дети увидели своих учителей и одноклассников не с экранов планшетов. Сегодня заработали два учреждения дошкольного образования, в которых будет учиться 125 детей. А также 12 учреждений общего среднего образования, где более 2 тысяч учеников. Заявки от родителей еще продолжают поступать. Учебные заведения обеспечены школьными автобусами для подвоза учащихся - рассказал Синегубов.

Согласно решению Совета обороны громады Красноградского района могут самостоятельно принимать решение о формате обучения.

Вместе с тем в других районах Харьковщины, по словам Синегубова, строятся еще 6 защитных сооружений. Дополнительные 2,1 миллиарда гривен государственной субвенции направляем на 23 защитные сооружения, которые расположены в 19 громадах Харьковщины. Из них 300 млн - переданы на город Харьков, добавил председатель ОГА.

Напомним

В Харьковской области органам местного самоуправления только одного района - Красноградского - разрешили самостоятельно принимать решение о форме обучения школьников.