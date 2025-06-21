На Харківщині внаслідок дронової атаки загинув чоловік
Київ • УНН
21 червня у селищі Старий Салтів Чугуївського району від ворожого дрона загинув 60-річний чоловік.
У Чугуївському районі на Харківщині зафіксовано ворожу атаку БПЛА, в наслідок чого загинув чоловік. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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За його словами, сьогодні, 21 червня, внаслідок влучання ворожого дрона в селищі Старий Салтів Чугуївського району загинув 60-річний чоловік.
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Нагадаємо
Харків та передмістя зазнали масованої атаки дронів у ніч на 20 червня. Постраждали 4 людини, зокрема двоє неповнолітніх. Сталося 4 пожежі, загорілися багатоквартирні будинки та ангари.