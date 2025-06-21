В Харьковской области в результате атаки дрона погиб мужчина

В Чугуевском районе на Харьковщине зафиксирована вражеская атака БПЛА, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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По его словам, сегодня, 21 июня, в результате попадания вражеского дрона в поселке Старый Салтов Чугуевского района погиб 60-летний мужчина.

Террор против мирного населения продолжается. Не пренебрегайте безопасностью во время воздушной тревоги - говорится в сообщении.

Напомним

Харьков и пригород подверглись массированной атаке дронов в ночь на 20 июня. Пострадали 4 человека, в том числе двое несовершеннолетних. Произошло 4 пожара, загорелись многоквартирные дома и ангары.