На Харківщині росіяни вночі тричі вдарили по фермі ракетами С-400
Київ • УНН
У селі Білаші Харківського району зафіксовано три ракетні удари С-400 по території фермерського господарства. Пошкоджено техніку та споруди, постраждалих немає.
У Харківській області, у селі Білаші, зафіксовано три ракетні удари С-400 по території фермерського господарства, пошкоджено техніку та споруди, постраждалих немає, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні о другій ночі зафіксовано ракетні удари С-400 у селі Білаші Харківського району. Три влучання на території фермерського господарства. Пошкоджено ангар, два трактори, автомобіль та чотири причепи. Без постраждалих", - повідомив Синєгубов.
росіяни дроном атакували ангар з сільгосптехнікою на Херсонщині25.09.24, 10:26 • 14146 переглядiв