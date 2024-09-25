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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области россияне ночью трижды ударили по ферме ракетами С-400

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В селе Билаши Харьковского района зафиксировано три ракетных удара С-400 по территории фермерского хозяйства. Повреждена техника и сооружения, пострадавших нет.

В Харьковской области, в селе Билаши, зафиксировано три ракетных удара С-400 по территории фермерского хозяйства, повреждена техника и сооружения, пострадавших нет, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня в два часа ночи зафиксированы ракетные удары С-400 в селе Билаши Харьковского района. Три попадания на территории фермерского хозяйства. Поврежден ангар, два трактора, автомобиль и четыре прицепа. Без пострадавших", - сообщил Синегубов.

россияне дроном атаковали ангар с сельхозтехникой в Херсонской области25 сентября 2024, 07:26 • 7103 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
raketnaya-sistema-s-400Ракетная система С-400
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