На Харківщині підозру отримало подружжя, яке напало на поліцейського під час конфлікту на дорозі

У Харківській області слідчі відкрили кримінальне провадження проти подружжя, яке, за версією слідства, напало на працівника поліції. Інцидент стався 9 червня в селищі Безлюдівка. Про це повідомляє УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру у Telegram.

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Як встановили слідчі, правоохоронці зупинили на дорозі легковик Daewoo Nubira за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки особи водія з’ясувалося, що 47-річний чоловік перебуває в розшуку за ухилення від мобілізації.

Поліцейський запропонував чоловіку проїхати до територіального центру комплектування для оформлення адміністративних матеріалів. Водій відмовився. Тоді між ним і правоохоронцем виникла суперечка, яка переросла у штовханину і бійку.

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Невдовзі на місце прибула 45-річна дружина водія, а також представники ТЦК. За даними слідства, у розпалі конфлікту чоловік вихопив із автомобіля палицю й кілька разів ударив поліцейського по голові. Після цього жінка підняла з дороги камінь і теж вдарила ним поліцейського по голові.

Правоохоронці повідомили про підозру подружжю, звинувативши чоловіка й жінку в умисному заподіянні працівникові правоохоронних органів легких тілесних ушкоджень у звʼязку з виконанням цим працівником службових обовʼязків (ч. 2 ст. 345 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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