В Харьковской области подозрение получила супружеская пара, которая напала на полицейского во время конфликта на дороге

В Харьковской области следователи открыли уголовное производство против супругов, которые, по версии следствия, напали на сотрудника полиции. Инцидент произошел 9 июня в поселке Безлюдовка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

Детали

Как установили следователи, правоохранители остановили на дороге легковушку Daewoo Nubira за нарушение правил дорожного движения. Во время проверки личности водителя выяснилось, что 47-летний мужчина находится в розыске за уклонение от мобилизации.

Полицейский предложил мужчине проехать в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов. Водитель отказался. Тогда между ним и правоохранителем возник спор, который перерос в толкотню и драку.

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Вскоре на место прибыла 45-летняя жена водителя, а также представители ТЦК. По данным следствия, в разгар конфликта мужчина выхватил из автомобиля палку и несколько раз ударил полицейского по голове. После этого женщина подняла с дороги камень и тоже ударила им полицейского по голове.

Правоохранители сообщили о подозрении супругам, обвинив мужчину и женщину в умышленном причинении работнику правоохранительных органов легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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