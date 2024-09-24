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На Харківщині оголосили евакуацію з 15 населених пунктів Борівської громади

На Харківщині оголосили евакуацію з 15 населених пунктів Борівської громади

Київ • УНН

 • 14642 перегляди

Через постійні обстріли та небезпечну ситуацію, оголошено евакуацію з 15 населених пунктів Борівської громади Харківської області. Жителям рекомендують евакуюватися якнайшвидше, надано контакти для допомоги.

На Харківщині оголосили евакуацію з частини населених пунктів Борівської громади Харківської області, які наближені до лінії фронту. Про це пише УНН з посиланням на заяву Борівської громади, передає УНН.

Деталі

Евакуація стосується жителів таких населених пунктів:

  • Ізюмський старостинський округ: Дружелюбівка, Ольгівка, Андріївка, Новий Мир, Глущенкове, Червоний Став;
  • Першотравневий старостинський округ: Першотравневе, Копанки, Зелений Гай, Вишневе;
  • Богуславський старостинський округ: Загризове, Лозова;
  •  Чернещинський старостинський округ: Чернещина, Степове,Новосергіївка.

Враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території громади, з метою збереження життя та здоров’я громадян, Борівська селищна військова адміністрація наголошує на необхідності евакуації цивільного населення із вказаних населених пунктів у найкоротші терміни 

- йдеться у дописі.

З питань евакуації громадянам можна звертатися за телефонами:

  • 0800 339 291 - безкоштовна цілодобова гаряча лінія з питань евакуації благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» Харківської області;
  • 063 496 54 00 - гаряча лінія Борівської селищної ради.

Нагадаємо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов раніше заявив, що на засіданні Ради оборони Харківщини планують розглянути питання примусової евакуації із 29 населених пунктів Куп’янського району через загострення бойових дій.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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