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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине объявили эвакуацию из 15 населенных пунктов Боровской громады

На Харьковщине объявили эвакуацию из 15 населенных пунктов Боровской громады

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 13:10  •  7021 просмотра

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Из-за постоянных обстрелов и опасной ситуации, объявлена эвакуация из 15 населенных пунктов Боровской громады Харьковской области. Жителям рекомендуют эвакуироваться как можно быстрее, предоставлены контакты для помощи.

На Харьковщине объявили эвакуацию из части населенных пунктов Боровской громады Харьковской области, которые приближены к линии фронта. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Боровской громады, передает УНН.

Детали

Эвакуация касается жителей таких населенных пунктов:

  • Изюмский старостинский округ: Дружелюбовка, Ольговка, Андреевка, Новый Мир, Глущенково, Красный Став;
  • Первомайский старостинский округ: Першотравневое, Копанки, Зеленый Гай, Вишневое;
  • Богуславский старостинский округ: Загризово, Лозовая;
  •  Чернещинский старостинский округ: Чернещина, Степное, Новосергиевка.

Учитывая постоянные обстрелы и учитывая ситуацию с безопасностью на территории громады, с целью сохранения жизни и здоровья граждан, Боровская поселковая военная администрация подчеркивает необходимость эвакуации гражданского населения из указанных населенных пунктов в кратчайшие сроки 

- говорится в заметке.

По вопросам эвакуации гражданам можно обращаться по телефонам:

  • 0800 339 291 - бесплатная круглосуточная горячая линия по вопросам эвакуации благотворительной организации «Координационный гуманитарный центр» Харьковской области;
  • 063 496 54 00 - горячая линия Боровского поселкового совета.

Напомним,

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов ранее заявил, что на заседании Совета обороны Харьковщины планируют рассмотреть вопрос принудительной эвакуации из 29 населенных пунктов Купянского района из-за обострения боевых действий.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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