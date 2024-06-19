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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4762 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Харківщині через російський обстріл сталась лісова пожежа

Київ • УНН

 • 103623 перегляди

У Харківській області через російські обстріли в Старосалтівському лісництві Чугуївського району почалася лісова пожежа площею близько 7 гектарів.

На Харківщині через російський обстріл сталась лісова пожежа

На Харківщині в результаті російського обстрілу розпочалась лісова пожежа, наразі її площа сягає близько 7 га. про це пише ДСНС, передає УНН.

Деталі 

Сьогодні вдень ворог завдав ударів по території Старосалтівського лісництва Чугуївського району .В результаті обстрілу по лісовому масиву зайнялась суха хвойна підстилка. На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 7 га

- резюмували в ДСНС. 

До ліквідації наслідків ворожих ударів залучені підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда села Вільча та пристосована техніка лісгоспу. Рятувальники та лісівники працюють попри загрозу повторних обстрілів.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає

- підсумовують в ДСНС.

Нагадаємо

Масштабну пожежу на промисловому підприємстві в Київській області, спричинену російським ракетним ударом і атакою безпілотників 12 червня, надзвичайникам довелось ліквідовувати цілих три доби

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