На Харківщині через російський обстріл сталась лісова пожежа
Київ • УНН
У Харківській області через російські обстріли в Старосалтівському лісництві Чугуївського району почалася лісова пожежа площею близько 7 гектарів.
На Харківщині в результаті російського обстрілу розпочалась лісова пожежа, наразі її площа сягає близько 7 га. про це пише ДСНС, передає УНН.
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Сьогодні вдень ворог завдав ударів по території Старосалтівського лісництва Чугуївського району .В результаті обстрілу по лісовому масиву зайнялась суха хвойна підстилка. На час прибуття вогнеборців низова лісова пожежа розповсюдилась на площу близько 7 га
До ліквідації наслідків ворожих ударів залучені підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда села Вільча та пристосована техніка лісгоспу. Рятувальники та лісівники працюють попри загрозу повторних обстрілів.
За попередніми даними жертв та постраждалих немає
Нагадаємо
Масштабну пожежу на промисловому підприємстві в Київській області, спричинену російським ракетним ударом і атакою безпілотників 12 червня, надзвичайникам довелось ліквідовувати цілих три доби.