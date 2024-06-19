На Харьковщине в результате российского обстрела начался лесной пожар, сейчас его площадь достигает около 7 га. об этом пишет ГСЧС, передает УНН.

Детали

Сегодня днем враг нанес удары по территории Старосалтовского лесничества Чугуевского района .В результате обстрела по лесному массиву занялась сухая хвойная подстилка. На время прибытия пожарных низовой лесной пожар распространился на площадь около 7 га - резюмировали в ГСЧС.

К ликвидации последствий вражеских ударов привлечены подразделения ГСЧС, местная пожарная команда села Вильча и приспособленная техника лесхоза. Спасатели и лесоводы работают, несмотря на угрозу повторных обстрелов.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет - заключают в ГСЧС.

Напомним

Масштабный пожар на промышленном предприятии в Киевской области, вызванный российским ракетным ударом и атакой беспилотников 12 июня, чрезвычайникам пришлось ликвидировать целых трое суток.