В Харьковской области из-за российских обстрелов в Старосалтовском лесничестве Чугуевского района начался лесной пожар площадью около 7 гектаров.
На Харьковщине в результате российского обстрела начался лесной пожар, сейчас его площадь достигает около 7 га. об этом пишет ГСЧС, передает УНН.
Детали
Сегодня днем враг нанес удары по территории Старосалтовского лесничества Чугуевского района .В результате обстрела по лесному массиву занялась сухая хвойная подстилка. На время прибытия пожарных низовой лесной пожар распространился на площадь около 7 га
К ликвидации последствий вражеских ударов привлечены подразделения ГСЧС, местная пожарная команда села Вильча и приспособленная техника лесхоза. Спасатели и лесоводы работают, несмотря на угрозу повторных обстрелов.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет
Напомним
Масштабный пожар на промышленном предприятии в Киевской области, вызванный российским ракетным ударом и атакой беспилотников 12 июня, чрезвычайникам пришлось ликвидировать целых трое суток.