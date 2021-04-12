На Харківщині за першу добу у "червоній зоні" - наклали більше 30 штрафів через відсутність масок

Цитата

“Відносно порушників поліцейські склали 21 протокол за ч. 1 ст. 44-3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці порушення, в основному, були виявлені в розважальних закладах та закладах громадського харчування. Санкцією статті передбачено штрафи для громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і для посадових осіб — від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, — йдеться в повідомленні.

Зауважується, що рішення про накладення адміністративних стягнень на порушників прийматиме суд.

“Також за фактами перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, поліцейські винесли 35 постанов. За санкцією ч. 2 ст. 44-3 КУпАП передбачено накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

11 квітня, на території Харківської області встановлений “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

На початку квітня повідомлялося, що в Україні з початку карантину винесено понад 200 тис. адмінпостанов через неносіння масок чи респіраторів.

Як повідомлялося, ухвалені Верховною Радою штрафи до 255 грн для тих, хто ходить у приміщеннях або їздить у громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, стосуються і неправильного носіння масок чи респіраторів.