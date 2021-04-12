В Харьковской области за первые сутки в "красной зоне" - наложили более 30 штрафов за отсутствие масок
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. С начала перевода Харьковской области к “красной” зоне карантина полицейские наложили более 30 штрафов за неношение масок или респираторов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
Цитата
“В отношении нарушителей полицейские составили 21 протокол по ч. 1 ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эти нарушения, в основном, были обнаружены в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания. Санкцией статьи предусмотрены штрафы для граждан от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и для должностных лиц — от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд.
“Также по фактам пребывания в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, полицейские вынесли 35 постановлений. С санкции ч. 2 ст. 44-3 КУоАП предусмотрено наложение штрафа от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
11 апреля, на территории Харьковской области установлен “красный” уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
В начале апреля сообщалось, что в Украине с начала карантина вынесено более 200 тыс. админпостановлений из-за неношения масок или респираторов.
Как сообщалось, принятые Верховной Радой штрафы до 255 грн для тех, кто ходит в помещениях или ездит в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, касаются и неправильного ношения масок или респираторов.