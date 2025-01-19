На інавгурації Трампа Нацгвардія США носитиме спеціальні нашивки

Військовослужбовці Нацгвардії США носитимуть спеціальні нашивки під час інавгурації Дональда Трампа, щоб їх можна було відрізнити від поліції. Безпеку заходу забезпечуватимуть близько 7800 гвардійців із 40 штатів. Про це УНН повідомляє із посиланням на агентство AP.

Ідентифікацію військовослужбовців полегшать спеціальні нашивки із девізом гвардії "Завжди готові, завжди поруч". На нашивці зображений солдатик – історичний символ гвардії часів Революційної війни.

За словами полковника армії Ларрі Доана, старшого керівника Гвардії, головне було забезпечити спосіб відмінності військ. "У наш час, коли здається, що всі правоохоронні органи і всі навколо хочуть носити той самий камуфляж, що і я, це непросто", - сказав Доан. "У нашій країні існує дуже, дуже давня традиція, згідно з якою військові не хочуть наводити порядок серед населення, і ми хочемо йти в ногу з цим".

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Під час інавгурації нестимуть службу близько 7800 гвардійців із понад 40 штатів і територій США, Як повідомляється, вони вже почали прибувати до Вашингтона.

Гвардійці займатимуться організацією масових заворушень, регулюванням дорожнього руху та іншими видами безпеки, а також працюватимуть групи з моніторингу та реагування на будь-які хімічні, біологічні або інші вибухові інциденти. Вони допомагатимуть обслуговувати 100 пунктів управління рухом і п'ять зупинок метро.

Спецслужби уважно стежать за можливими загрозами. Поки що, за словами чиновників, вони не бачать жодних істотних ризиків, і наразі очікують, що ця інавгурація буде більше схожа на ті, що відбувалися вісім, 12 або 16 років тому.

Нагадаємо

Коли чотири роки тому тисячі військовослужбовців Національної гвардії та працівників правоохоронних органів блокували Вашингтон під час расових протестів і заворушень 6 січня, через розмитість камуфляжу і шоломів було практично неможливо відрізнити поліцейських від військових.

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