На инаугурации Трампа Нацгвардия США будет носить специальные нашивки

Военнослужащие Нацгвардии США будут носить специальные нашивки во время инаугурации Дональда Трампа, чтобы их можно было отличить от полиции. Безопасность мероприятия будут обеспечивать около 7800 гвардейцев из 40 штатов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на агентство AP.

Идентификацию военнослужащих облегчат специальные нашивки с девизом гвардии "Всегда готовы, всегда рядом". На нашивке изображен солдатик - исторический символ гвардии времен Революционной войны.

По словам полковника армии Ларри Доана, старшего руководителя Гвардии, главное было обеспечить способ отличия войск. "В наше время, когда кажется, что все правоохранительные органы и все вокруг хотят носить тот же камуфляж, что и я, это непросто", - сказал Доан. "В нашей стране существует очень, очень давняя традиция, согласно которой военные не хотят наводить порядок среди населения, и мы хотим идти в ногу с этим".

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Во время инаугурации будут нести службу около 7800 гвардейцев из более 40 штатов и территорий США, Как сообщается, они уже начали прибывать в Вашингтон.

Гвардейцы будут заниматься организацией массовых беспорядков, регулированием дорожного движения и другими видами безопасности, а также будут работать группы по мониторингу и реагированию на любые химические, биологические или другие взрывные инциденты. Они будут помогать обслуживать 100 пунктов управления движением и пять остановок метро.

Спецслужбы внимательно следят за возможными угрозами. Пока, по словам чиновников, они не видят никаких существенных рисков, и пока ожидают, что эта инаугурация будет больше похожа на те, что происходили восемь, 12 или 16 лет назад.

Напомним

Когда четыре года назад тысячи военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников правоохранительных органов блокировали Вашингтон во время расовых протестов и беспорядков 6 января, из-за размытости камуфляжа и шлемов было практически невозможно отличить полицейских от военных.

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