На горі Піп Іван у Карпатах мороз і сильний вітер: фото
Київ • УНН
На ранок 14 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський зафіксовано хмарність, обмежену видимість і мороз. Температура повітря -3°С, вітер південно-західний 17 м/с.
На ранок 14 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський у Карпатах вітер і мороз, пише УНН з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.
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Як повідомляється, на 08:40 14.10.2024 на горі Піп Іван хмарно, обмежена видимість, вітер південно-західний 17 м/с, температура повітря -3°С.
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