На горе Поп Иван в Карпатах мороз и сильный ветер: фото
Киев • УНН
На утро 14 октября на горе Поп Иван Черногорский зафиксирована облачность, ограниченная видимость и мороз. Температура воздуха -3°С, ветер юго-западный 17 м/с.
На утро 14 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах ветер и мороз, пишет УНН со ссылкой на Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Детали
Как сообщается, на 08:40 14.10.2024 на горе Поп Иван облачно, ограниченная видимость, ветер юго-западный 17 м/с, температура воздуха -3°С.
Дожди с ветром и мокрый снег в Карпатах: прогноз погоды на сегодня14 октября 2024, 05:20 • 9411 просмотров