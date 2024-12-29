На фронті відбулося 171 бойове зіткнення, найгарячіше на Покровському і Курахівському напрямках - Генштаб

Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Лиманському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22.00 29.12.2024, передає УНН.

На даний час відбулося 171 бойове зіткнення. Сьогодні держава-терорист завдала 6 авіаударів, скинувши при цьому 9 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 752 дрони-камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах, - йдеться у повідомленні.



На Харківському напрямку російські терористи один раз штурмували позиції наших підрозділів в районі Гатища, атаку відбито, противник успіху не мав.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Петропавлівки, Кучерівки та Лозової підрозділи Сил оборони відбили всі атаки противника.

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська атакували українських захисників в районах населених пунктів Греківка, Зелений Гай, Платонівка, Першотравневе, Надія, Макіївка, Терни, Ямполівка, Іванівка та Білогорівка. Наші воїни відбили 23 ворожих атаки, три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку від початку доби ворог здійснив одну марну спробу потіснити наших захисників із займаних позицій в районі Золотарівки.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили сім спроб загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру та Ступочок, ще два боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому напрямку окупанти сім разів намагались просунутись вперед в районах Щербинівки та Торецька, на даний час продовжуються дві атаки противника.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 40 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Вовкове, Солоне, Новооленівка, Нововасилівка та Новоєлизаветівка. Вісім боєзіткнень тривають досі. За наявною інформацією втрати окупантів на напрямку, за сьогодні, склали 482 особи вбитими та пораненими, знищено одну бойову машину піхоти, два автомобілі та один мотоцикл, крім того, суттєво пошкоджено два танки, шість бойових броньованих машин та три одиниці автомобільної техніки противника.

На Курахівському напрямку загарбники на цей час доби зробили 18 спроб просунутись вперед. Три атаки продовжуються. Ворог атакував поблизу населених пунктів Українка, Слов’янка, Петропавлівка, Курахове та Дачне. На даному напрямку втрати противника склали 74 окупанти вбитими та пораненими, знищено один танк, одну БМП та один ворожий автомобіль, крім того, пошкоджено три ББМ та один ворожий міномет.

На Времівському напрямку сьогодні агресор 19 разів штурмував передній край нашої оборони поблизу населених пунктів Костянтинопольське, Янтарне, Успенівка, Костянтинопіль та Привільне, на даний час тривають два боєзіткнення.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили одну атаку противника.

На Оріхівському, Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Сьогодні українські воїни відбили 38 атак загарбницької армії на цьому напрямку, - додали у Генштабі.



Покровськ залишається найгарячішою точкою фронту – ОСУВ "Хортиця"