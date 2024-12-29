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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 171 боестолкновение, самое горячее на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте произошло 171 боестолкновение, самое горячее на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 12410 просмотра

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За сутки произошло 171 боевое столкновение, больше всего на Покровском и Кураховском направлениях. Оккупанты потеряли 482 бойца на Покровском направлении, нанесли 6 авиаударов и совершили более 4100 обстрелов.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты сегодня активно атакуют на Лиманском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 29.12.2024, передает УНН.

В настоящее время произошло 171 боевое столкновение. Сегодня государство-террорист нанесло 6 авиаударов, сбросив при этом 9 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 752 дрона-камикадзе и совершили более 4100 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении российские террористы один раз штурмовали позиции наших подразделений в районе Гатища, атака отбита, противник успеха не имел.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой подразделения Сил обороны отбили все атаки противника.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Зеленый Гай, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Ямполовка, Ивановка и Белогоровка. Наши воины отбили 23 вражеских атаки, три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении с начала суток враг совершил одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Золотаревки.

На Краматорском направлении украинские воины отбили семь попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Часового Яра и Ступочек, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении оккупанты семь раз пытались продвинуться вперед в районах Щербиновки и Торецка, в настоящее время продолжаются две атаки противника.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 40 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасильевка и Новоелизаветовка. Восемь боестолкновений продолжаются до сих пор. По имеющейся информации потери оккупантов на направлении, за сегодня, составили 482 человека убитыми и ранеными, уничтожена одна боевая машина пехоты, два автомобиля и один мотоцикл, кроме того, существенно повреждены два танка, шесть боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники противника.

На Кураховском направлении захватчики на это время суток предприняли 18 попыток продвинуться вперед. Три атаки продолжаются. Враг атаковал вблизи населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное. На данном направлении потери противника составили 74 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожен один танк, одну БМП и один вражеский автомобиль, кроме того, повреждены три ББМ и один вражеский миномет.

На Времовском направлении сегодня агрессор 19 раз штурмовал передний край нашей обороны вблизи населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное, в настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Приднепровском направлении наши войска отбили одну атаку противника.

На Ореховском, Гуляйпольском направлениях враг активных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отбили 38 атак захватнической армии на этом направлении,

- добавили в Генштабе.

Покровск остается самой горячей точкой фронта - ОСУВ «Хортица»29 дек. 2024, 09:43 • 21800 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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