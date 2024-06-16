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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На фронті цієї доби сталося вже понад 50 бойових зіткнень: де найгарячіше

Київ • УНН

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Від початку доби російські окупанти проявляють найбільшу активність на Покровському та Сіверському напрямках, загальна кількість бойових зіткнень зросла до 51

На фронті цієї доби сталося вже понад 50 бойових зіткнень: де найгарячіше

З початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Покровському та Сіверському напрямках. Загальна кількість бойових зіткнень збільшилась до 51. Про це йдеться в обідньому зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Підрозділи Сил оборони жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту і техніку.

У Генштабі повідомили, що прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей знову зазнають підступних артилерійських обстрілів з території російської федерації. Так, з напрямку Козіно (рф) завдано удару по Катеринівці, з Єлізавєтовки (рф) по Степному, з Горожанки (рф) по селу Середина-Буда.

Разом з тим, російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, зі сторони Бєлгорода агресор завдав двох ударів двома КАБами по Липцях. За сьогодні на Харківському напрямку противник двічі атакував поблизу Вовчанська. Одна ворожа атака підрозділами Сил оборони успішно відбита, ще один бій – продовжується.

Населені пункти Донеччини були атаковані зс рф 8 разів, пошкодженно щонайменше 15 будівель – Філашкін16.06.24, 10:41 • 97439 переглядiв

На Куп’янському напрямку триває боєзіткнення поблизу Берестового. Двічі безуспішно намагався атакувати наші позиції російський агресор в районах Макіївки та Невського на Лиманському напрямку. Втрат позицій не допущено.

Продовжують нарощувати активність ворожі війська поблизу Верхньокам’янського та Роздолівки на Сіверському напрямку. Від початку доби наші захисники відбили уже п’ять ворожих штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку не мали успіху штурмувальні дії противника західніше Іванівського.

Не полишає наміру противник протиснути нашу оборону на Покровському напрямку. Від початку доби російські окупаційні війська 19 разів атакували позиції українських воїнів неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Сокола та Уманського. На даний час наші оборонці відбили 17 ворожих атак, ще дві тривають .

На Курахівському напрямку агресор штурмує підрозділи Сил оборони поблизу Красногорівки, Парасковіївки та Водяного. Наші захисники на даній ділянці відбили дві ворожі атаки, ще три боєзіткнення тривають.

На Времівському напрямку авіація російських окупаційних військ завдала два удари п’ятдесятьма чотирма НАРами в районі Старомайорського.

На Придніпровському напрямку, в районі плацдарму на лівобережжі Дніпра, агресор намагався тричі безуспішно атакувати наші позиції поблизу Кринок.

"На решті напрямків обстановка без особливих змін", - додали у Генштабі.

Олена Архіпова

Олена Архіпова

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