С начала суток российские захватчики наибольшую активность проявляют на Покровском и Северском направлениях. Общее количество боевых столкновений увеличилось до 51. Об этом говорится в обеденной сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Подразделения Сил обороны жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику.

В Генштабе сообщили, что приграничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей снова подвергаются коварным артиллерийским обстрелам с территории российской федерации. Так, с направления Козино (рф) нанесен удар по Катериновке, с Елизаветовки (рф) по Степному, с Горожанки (рф) по селу Середина-Буда.

Вместе с тем, российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. В частности, со стороны Белгорода агрессор нанес два удара двумя КАБами по Липцам. За сегодня на Харьковском направлении противник дважды атаковал вблизи Волчанска. Одна вражеская атака подразделениями Сил обороны успешно отбита, еще один бой - продолжается.

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На Купянском направлении продолжается боестолкновение вблизи Берестового. Дважды безуспешно пытался атаковать наши позиции российский агрессор в районах Макеевки и Невского на Лиманском направлении. Потерь позиций не допущено.

Продолжают наращивать активность вражеские войска вблизи Верхнекаменского и Роздоловки на Северском направлении. С начала суток наши защитники отбили уже пять вражеских штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении не имели успеха штурмовые действия противника западнее Ивановского.

Не оставляет намерения противник продавить нашу оборону на Покровском направлении. С начала суток российские оккупационные войска 19 раз атаковали позиции украинских воинов неподалеку Новоалександровки, Евгеновки, Новоселовки Первой, Сокола и Уманского. В настоящее время наши защитники отбили 17 вражеских атак, еще две продолжаются.

На Кураховском направлении агрессор штурмует подразделения Сил обороны вблизи Красногоровки, Парасковиевки и Водяного. Наши защитники на данном участке отбили две вражеские атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении авиация российских оккупационных войск нанесла два удара пятьюдесятью четырьмя НАРами в районе Старомайорского.

На Приднепровском направлении, в районе плацдарма на левобережье Днепра, агрессор пытался трижды безуспешно атаковать наши позиции вблизи Крынок.

"На остальных направлениях обстановка без особых изменений", - добавили в Генштабе.