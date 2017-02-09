На фоні росту акцизів і вартості спирту мінімальна ціна горілки має бути переглянута у бік збільшення - експерт

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Мінімальна роздрібна ціна на алкогольні напої має бути переглянута у бік збільшення. Адже, з березня знову зросте ставка акцизного податку на горілку. Також із січня, на 10% вже подорожчав спирт. Саме тому легальна горілка не буде коштувати менше 80 грн. Про це у коментарі УНН розповів експерт алкогольного ринку Ігор Товкач.

Нагадаємо, що сьогодні мінімальна роздрібна ціна на горілчані вироби складає близько 70 грн.

«З січня були підняті акцизи тільки на ті алкогольні напої, які не мають акцизних марок, це пиво. Решта напоїв – із 1 березня. Адже їм потрібен був час, щоб закупити нові марки, решту використати. Це буде горілка, вино, лікери, коньяки. Та група, яка повинна наклеювати акцизну марку.

Ціна буде переглянута, адже інакше буде ситуація як раніше: легальний виробник не буде зацікавлений працювати чесно. Бо його продукція буде реалізовуватися нижче прибуткової ціни, і от сама по собі мінімальна роздрібна ціна (яка є сьогодні, - ред.) вона втратить сенс свого існування.

Не забуваємо що з 1 січня на 10,8% була збільшена відпускна ціна на спирт, з 1 березня вона ще підніметься на 7%» - поясни він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кияни розповіли, як відчули на собі дію заборони на продаж алкоголю вночі

За словами І. Товкача плашка горілки зросте в ціні щонайменше на 10-12 грн.

«Це приблизно 80 грн, плюс -мінус. Як вони порахують (мінімальну роздрібну ціну, - ред..)– це вже питання. В них є проблема, щоб обґрунтувати цю мінімальну роздрібну ціну.

Я б до цього взагалі долучав якісь незалежні компанії, аудиторські, які могли б це вивести, бо великі гравці, наприклад ,вони вкладають витрати на рекламу , а маленькі гравці - вони реалізуються у невеликих магазинах, у них і затрати менші, і тому вони готові продавати дешевше.

Головний конфлікт, який призвів до того, що минулого року, якщо пам'ятаєте, арбітражний суд відмінив на той час мінімальну роздрібну ціну 54,9 грн на 0,5 горілки, і тим самим вона стала коштувати від 39,9 грн, - це був позов від невеличких виробників. І тоді на ринку певний час був хаос, і почалася боротьба, не завжди чесна. Хто мав ресурси – він міг цю продукцію виставити, навіть, нижче прибуткової ціни для того, щоб збільшити долю ринку....

Тобто, якщо цього не зробити (не переглянути мінімальну роздрібну ціну на алкоголь, - ред.), якщо її не підвищити, не зробити оцей розріз – ми знову опинимося у такій самій ситуації», - пояснив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні втричі частіше почали труїтися сурогатним алкоголем.

Окрім цього, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.

Також нагадаємо, у ВРУ вважають, що акцизи на горілчані вироби в Україні мають бути переглянуті.