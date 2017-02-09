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На фоне роста акцизов и стоимости спирта минимальная цена водки должна быть пересмотрена в сторону увеличения - эксперт

Киев • УНН

 • 22596 просмотра

Иначе, по словам И.Товкача на рынке алкогольной продукции, вновь усилится нечестная конкуренция и начнется хаос

На фоне роста акцизов и стоимости спирта минимальная цена водки должна быть пересмотрена в сторону увеличения - эксперт

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Минимальная розничная цена на алкогольные напитки должна быть пересмотрена в сторону увеличения. Ведь, с марта снова вырастет ставка акцизного налога на водку. Также с января, на 10% уже подорожал спирт. Именно поэтому легальная водка не будет стоить меньше 80 грн. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт алкогольного рынка Игорь Товкач.

Напомним, что сегодня минимальная розничная цена на водочные изделия составляет около 70 грн.

«С января были подняты акцизы только на те алкогольные напитки, которые не имеют акцизных марок, это пиво. Остальные напитки - с 1 марта. Ведь им нужно было время, чтобы закупить новые марки, остальные использовать. Это будет водка, вино, ликеры, коньяки. И группа, которая должна наклеивать акцизную марку.

Цена будет пересмотрена, ведь иначе будет ситуация как раньше: легальный производитель не будет заинтересован работать честно. Потому что его продукция будет реализовываться ниже прибыльной цены, и вот сама по себе минимальная розничная цена (которая есть сегодня, - ред.) она потеряет смысл своего существования.

Не забываем что с 1 января на 10,8% была увеличена отпускная цена на спирт с 1 марта она еще поднимется на 7% »- объясни он.

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По словам И. Товкача бутылка водки подорожает минимум на 10-12 грн.

«Это примерно 80 грн, плюс -минус. Как они посчитают (минимальную розничную цену, - ред ..) - это уже вопрос. У них есть проблема, чтобы обосновать эту минимальную розничную цену.

Я бы к этому вообще приобщал какие-то независимые компании, аудиторские, которые могли бы это вывести, потому что крупные игроки, например, они вкладывают расходы на рекламу, а маленькие игроки - они реализуются в небольших магазинах, у них и затраты меньше, и поэтому они готовы продавать дешевле.

Главный конфликт, который привел к тому, что в прошлом году, если помните, арбитражный суд отменил в то время минимальную розничную цену 54,9 грн на 0,5 водки, и тем самым она стала стоить от 39,9 грн, - это был иск от небольших производителей. И тогда на рынке некоторое время был хаос, и началась борьба, не всегда честная. Кто имел ресурсы - он мог эту продукцию выставить даже ниже прибыльной цены для того, чтобы увеличить долю рынка ....

То есть, если этого не сделать (не пересмотреть минимальную розничную цену на алкоголь, - ред.), если ее не повысить, не сделать этот разрез - мы снова окажемся в такой же ситуации », - пояснил он.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине втрое чаще стали травиться суррогатным алкоголем.

Кроме этого, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн .

Также напомним, в ВРУ считают, что акцизы на водочные изделия в Украине должны быть пересмотрены .

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