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На двох напрямках у повітряному просторі білорусі відзначається чергування російського літака - Генштаб

На двох напрямках у повітряному просторі білорусі відзначається чергування російського літака - Генштаб

Київ • УНН

 • 97345 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. На Волинському та Поліському напрямках, у повітряному просторі білорусі відзначається чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил рф. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«На Волинському та Поліському напрямках, у повітряному просторі республіки білорусь, відзначається чергування літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь», - йдеться в повідомленні.

Додамо

14 липня повідомлялося, що у білорусі був помічений найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак Ан-22 «Антей», який належить росії.

Доповнення

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що до білоруського єльська сьогодні, 15 липня прибуде ешелон техніки з військовими. Метою цього заходу називають "посилення держкордону".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що є ризик сухопутного наступу з території білорусі. Проте він має надію, що у цей відрізок часу - ні, такого ризику немає.

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