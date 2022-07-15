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На двух направлениях в воздушном пространстве беларуси отмечается дежурство российского самолета – Генштаб

Киев • УНН

 • 97339 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. На Волынском и Полесском направлениях, в воздушном пространстве беларуси отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил россии. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«На Волынском и Полесском направлениях, в воздушном пространстве республики беларусь, отмечается дежурство самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У воздушно-космических сил вооруженных сил российской федерации. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь», - говорится в сообщении.

Добавим

14 июля сообщалось, что в белорусе был замечен крупнейший в мире турбовинтовой транспортный самолет Ан-22 «Антей», принадлежащий россии.

Дополнение

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что в белорусский ельск сегодня, 15 июля прибудет эшелон техники с военными. Целью этого мероприятия называют "усиление госграницы".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что есть риск сухопутного наступления с территории беларуси. Однако он надеется, что в этот отрезок времени - нет, такого риска.

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