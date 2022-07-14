У білорусі на військовому аеродромі помітили найбільший турбогвинтовий транспортний літак: належить вкс рф

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«Ан-22 «Антей» повітряно-космічних сил рф (RF-09309) приземлився на військовий аеродром у Мачулищах о 23:39 13 липня. Це найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак. В експлуатації на даний момент залишаються лише 4 одиниці такого типу», - ідеться в повідомленні.



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За даними, літак призначений для перевезення на великі відстані важкого та великогабаритного озброєння, військової техніки та військ, а також для десантування парашутним та посадковим засобами повітряних десантів.

Окрім того, на аеродромі Мачулищі, як вказано, спостерігаються проблеми зі світло-технічним обладнанням на ЗПС, тому ймовірність нічного вильоту А-50 поки що дуже низька.

Доповнення

У Генеральному штабі Збройних сил України не виключають активізацію ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності українських військ у прикордонних з республікою білорусь районах.