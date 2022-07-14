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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У білорусі на військовому аеродромі помітили найбільший турбогвинтовий транспортний літак: належить вкс рф

У білорусі на військовому аеродромі помітили найбільший турбогвинтовий транспортний літак: належить вкс рф

Київ • УНН

 • 188101 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. У білорусі був помічен найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак Ан-22 «Антей», який належить росії. Після його посадки на аеродромі зникло світло. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн», інформує УНН.

Цитата

«Ан-22 «Антей» повітряно-космічних сил рф (RF-09309) приземлився на військовий аеродром у Мачулищах о 23:39 13 липня. Це найбільший у світі турбогвинтовий транспортний літак. В експлуатації на даний момент залишаються лише 4 одиниці такого типу», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За даними, літак призначений для перевезення на великі відстані важкого та великогабаритного озброєння, військової техніки та військ, а також для десантування парашутним та посадковим засобами повітряних десантів.

Окрім того, на аеродромі Мачулищі, як вказано, спостерігаються проблеми зі світло-технічним обладнанням на ЗПС, тому ймовірність нічного вильоту А-50 поки що дуже низька.

Доповнення 

У Генеральному штабі Збройних сил України не виключають активізацію ведення розвідки з метою уточнення позицій та характеру діяльності українських військ у прикордонних з республікою білорусь районах.

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