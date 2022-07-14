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В беларуси на военном аэродроме заметили крупнейший турбовинтовой транспортный самолет: принадлежит вкс рф

Киев • УНН

 • 188096 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В беларуси был замечен крупнейший в мире турбовинтовой транспортный самолет Ан-22 «Антей», принадлежащий россии. После его посадки на аэродроме исчез свет. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», информирует УНН.

Цитата

«Ан-22 «Антей» воздушно-космических сил рф (RF-09309) приземлился на военный аэродром в Мачулищах в 23:39 13 июля. Это самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет. В эксплуатации на данный момент остаются только 4 единицы такого типа», - говорится в сообщении.

Детали

По данным, самолет предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным средствами воздушных десантов.

Кроме того, на аэродроме Мачулищи, как указано, наблюдаются проблемы со свето-техническим оборудованием на ВВС, поэтому вероятность ночного вылета А-50 пока очень низка.

Дополнение 

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не исключают активизацию ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности украинских войск в приграничных с республикой белорусских районах.

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