На Доннеччині зафіксували два нових випадки інфікування COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В Донецькій області станом на вечір вівторка зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, передає УНН.
“Два нових випадки COVID-19 лабораторно підтвердили на Донеччині протягом цієї доби, 5 травня. Позитивні результати ПЛР- дослідження отримали 38-річні маріупольці, чоловік та жінка. Вони — з родини хворого на COVID-19. Не медики”, — написав Кириленко.
“На сьогодні стан їхнього здоров’я задовільний. Лікуються амбулаторно”, — додав він.
“Отже, з початку карантину маємо 86 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Три з них завершилися летально, 14 пацієнтів одужали, 69 продовжують лікування”, — резюмував голова ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 316 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.