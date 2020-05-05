В Донецкой области зафиксировали два новых случая инфицирования COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В Донецкой области по состоянию на вечер вторника зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
“Два новых случая COVID-19 лабораторно подтвердили в Донецкой области в течение этих суток, 5 мая. Положительные результаты ПЦР исследования получили 38-летние мариупольцы, мужчина и женщина. Они — из семьи больного COVID-19. Не медики”, — написал Кириленко.
“На сегодня состояние их здоровья удовлетворительное. Лечатся амбулаторно”, — добавил он.
“Итак, с начала карантина имеем 86 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Три из них завершились летальным исходом, 14 пациентов выздоровели, 69 продолжают лечение”, — резюмировал председатель ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 316 — летальные.
В частности, Кабмин принял решение о смягчении карантина с 12 мая, но продлил его до 22 мая.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.
В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.