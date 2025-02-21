На Донеччині окупанти змушують українців безкоштовно будувати залізницю для армії - партизани

Окупанти змушують українців безкоштовно будувати залізницю для своєї армії на Донеччині, передає УНН із посиланням на партизанський рух АТЕШ.

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За даними АТЕШ, росіяни будують залізничну гілку Ростов – Іловайськ – Гранітне – Маріуполь, використовуючи примусову працю затриманих українців.

Місцевих мешканців, затриманих за найменші підозри чи "неправильні" погляди, змушують працювати на будівництві безкоштовно, погрожуючи розправою та репресіями. Ця гілка будується виключно на користь військової логістики росії – для швидкого перекидання техніки та боєприпасів на фронт - йдеться у повідомленні.

Серед окупантів зростає кількість загиблих через "відпустки" - "АТЕШ"