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05:23 • 3017 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 120541 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 181596 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146082 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137898 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116892 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107670 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102953 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140772 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134064 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

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На Донеччині окупанти змушують українців безкоштовно будувати залізницю для армії - партизани

Київ • УНН

 • 31516 перегляди

Росіяни будують залізничну гілку Ростов-Маріуполь для військової логістики. Місцевих жителів примушують працювати безкоштовно під загрозою репресій.

Окупанти змушують українців безкоштовно будувати залізницю для своєї армії на Донеччині, передає УНН із посиланням на партизанський рух АТЕШ.

Деталі

За даними АТЕШ, росіяни будують залізничну гілку Ростов – Іловайськ – Гранітне – Маріуполь, використовуючи примусову працю затриманих українців.

Місцевих мешканців, затриманих за найменші підозри чи "неправильні" погляди, змушують працювати на будівництві безкоштовно, погрожуючи розправою та репресіями. Ця гілка будується виключно на користь військової логістики росії – для швидкого перекидання техніки та боєприпасів на фронт 

- йдеться у повідомленні.

Серед окупантів зростає кількість загиблих через "відпустки" - "АТЕШ"03.02.25, 23:21 • 27111 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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