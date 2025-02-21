На Донеччині окупанти змушують українців безкоштовно будувати залізницю для армії - партизани
Київ • УНН
Росіяни будують залізничну гілку Ростов-Маріуполь для військової логістики. Місцевих жителів примушують працювати безкоштовно під загрозою репресій.
Окупанти змушують українців безкоштовно будувати залізницю для своєї армії на Донеччині, передає УНН із посиланням на партизанський рух АТЕШ.
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За даними АТЕШ, росіяни будують залізничну гілку Ростов – Іловайськ – Гранітне – Маріуполь, використовуючи примусову працю затриманих українців.
Місцевих мешканців, затриманих за найменші підозри чи "неправильні" погляди, змушують працювати на будівництві безкоштовно, погрожуючи розправою та репресіями. Ця гілка будується виключно на користь військової логістики росії – для швидкого перекидання техніки та боєприпасів на фронт
Серед окупантів зростає кількість загиблих через "відпустки" - "АТЕШ"03.02.25, 23:21 • 27111 переглядiв