В Донецкой области оккупанты заставляют украинцев бесплатно строить железную дорогу для армии - партизаны
Киев • УНН
Россияне строят железнодорожную ветку Ростов-Мариуполь для военной логистики. Местных жителей заставляют работать бесплатно под угрозой репрессий.
Оккупанты заставляют украинцев бесплатно строить железную дорогу для своей армии в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на партизанское движение АТЕШ.
Детали
По данным АТЕШ, россияне строят железнодорожную ветку Ростов - Иловайск - Гранитное - Мариуполь, используя принудительный труд задержанных украинцев.
Местных жителей, задержанных за малейшие подозрения или «неправильные» взгляды, заставляют работать на строительстве бесплатно, угрожая расправой и репрессиями. Эта ветка строится исключительно в пользу военной логистики россии - для быстрой переброски техники и боеприпасов на фронт
Среди оккупантов растет количество погибших из-за «отпусков» - "АТЕШ"03.02.25, 23:21 • 27009 просмотров