В Донецкой области оккупанты заставляют украинцев бесплатно строить железную дорогу для армии - партизаны

Оккупанты заставляют украинцев бесплатно строить железную дорогу для своей армии в Донецкой области, передает УНН со ссылкой на партизанское движение АТЕШ.

Детали

По данным АТЕШ, россияне строят железнодорожную ветку Ростов - Иловайск - Гранитное - Мариуполь, используя принудительный труд задержанных украинцев.

Местных жителей, задержанных за малейшие подозрения или «неправильные» взгляды, заставляют работать на строительстве бесплатно, угрожая расправой и репрессиями. Эта ветка строится исключительно в пользу военной логистики россии - для быстрой переброски техники и боеприпасов на фронт - говорится в сообщении.

Среди оккупантов растет количество погибших из-за «отпусков» - "АТЕШ"