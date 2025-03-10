Ворог у неділю знову атакував мирне населення Донеччини: є загиблі та поранені
Київ • УНН
За добу російські війська вбили трьох мирних жителів Донеччини - двох у Покровську та одного в Зорі. Ще шестеро людей отримали поранення, не враховуючи дані з Маріуполя та Волновахи.
Ворог продовжує вбивати цивільне населення на Донеччині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує УНН.
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За його даними, лише протягом неділі, 09 березня, росіяни вбили 3 жителів Донеччини.
2 у Покровську і 1 Зорі. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення
Він уточнив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Нагадаємо
В ніч на понеділок, 10 березня, російські окупанти завдали удару по Запорізькій області. Ворог керованими авіабомбами ударив по с. Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. 65-річний та 67-річний чоловіки поранені.
Мінус майже 1200 окупантів та сотні одиниць техніки: Генштаб оновив інформацію про втрати ворога в Україні10.03.25, 07:53 • 16619 переглядiв