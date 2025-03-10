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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Ворог у неділю знову атакував мирне населення Донеччини: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 16443 перегляди

За добу російські війська вбили трьох мирних жителів Донеччини - двох у Покровську та одного в Зорі. Ще шестеро людей отримали поранення, не враховуючи дані з Маріуполя та Волновахи.

Ворог у неділю знову атакував мирне населення Донеччини: є загиблі та поранені

Ворог продовжує вбивати цивільне населення на Донеччині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, інформує УНН.

Деталі

За його даними, лише протягом неділі, 09 березня, росіяни вбили 3 жителів Донеччини.

2 у Покровську і 1 Зорі. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення

розповів Філашкін.

Він уточнив, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо

В ніч на понеділок, 10 березня, російські окупанти завдали удару по Запорізькій області. Ворог керованими авіабомбами ударив по с. Блакитне. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновані два будинки. 65-річний та 67-річний чоловіки поранені.

Мінус майже 1200 окупантів та сотні одиниць техніки: Генштаб оновив інформацію про втрати ворога в Україні10.03.25, 07:53 • 16619 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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