Враг в воскресенье снова атаковал мирное население Донетчины: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
За сутки российские войска убили троих мирных жителей Донецкой области - двоих в Покровске и одного в Зоре. Еще шестеро человек получили ранения, не считая данных из Мариуполя и Волновахи.
Враг продолжает убивать гражданское население на Донетчине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин, информирует УНН.
Детали
По его данным, только в течение воскресенья, 09 марта, россияне убили 3 жителя Донетчины.
2 в Покровске и 1 в Зоре. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения
Он уточнил, что общее количество жертв россиян на Донетчине указано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним
В ночь на понедельник, 10 марта, российские оккупанты нанесли удар по Запорожской области. Враг управляемыми авиабомбами ударил по с. Блакитное. Взрывной волной и осколками частично разрушены два дома. 65-летний и 67-летний мужчины ранены.
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