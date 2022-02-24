На Донеччині знищили шостий літак РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В районі Краматорська на Донеччині знищено шостий літак Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
Цитата
"В районі Краматорська знищено 6-й літак РФ", - ідеться в повідомленні.
Доповнення
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