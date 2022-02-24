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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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На Донеччині знищили шостий літак РФ

На Донеччині знищили шостий літак РФ

Київ • УНН

 • 136787 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. В районі Краматорська на Донеччині знищено шостий літак Російської Федерації. Про це УНН повідомляє з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

Цитата

"В районі Краматорська знищено 6-й літак РФ", - ідеться в повідомленні.

Доповнення

У районі Щастя на Луганщині військові Збройних сил України знищили два російських танки та кілька вантажівок.

Військові Збройних сил України відбили місто Щастя в Луганській області.

Верховна Рада проголосувала за введення воєнного стану в Україні.

Українські Національні Новини

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