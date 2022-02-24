В Донецкой области уничтожили шестой самолет РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В районе Краматорска Донецкой области уничтожен шестой самолет Российской Федерации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
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"В районе Краматорска уничтожен 6-й самолет РФ", - говорится в сообщении.
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