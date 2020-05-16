На Донеччині за добу виявили 6 нових випадків COVID-19

“Шість нових випадків коронавірусної хвороби лабораторно підтверджено у Донецькій області протягом цієї доби, 16 травня”, — написав він.

Кириленко повідомив, що позитивні результати ПЛР-досліджень на наявність вірусу отримали:

— три мешканці Мангушського району (40-річна жінка і два чоловіки — 81 та 47 років);

— 57-літня жінка і 58-річний чоловік з Нікольського району;

— 48-річна жителька Маріуполя.

“Усі вони — з контактного кола осіб, у яких наявність вірусу виявили раніше”, — зазначив голова Донецької ОДА.

Зокрема, він повідомив, що з початку оголошення карантину на Донеччині зафіксовано 131 випадок ураження СOVID-19. “4 з них завершилися летально, 45 пацієнтів одужали, 82 продовжують лікування”, — підбив статистику Кириленко.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 497 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.